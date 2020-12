Protestantse Kerk in Nederland, kom uit je bubbel

De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN ) aan de Joodse gemeenschap is voorgesteld als ‘een unaniem synodebesluit’. Maar als je hoort hoe het gegaan is, kun je het dat nauwelijks noemen. Dat schrijft Marien Grashoff. Hij is predikant in de Protestantse Gemeente Wildervank en lid van de Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Noord.