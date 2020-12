Komende donderdagavond, als in Israël de zon is ondergegaan en voor de Joden de nieuwe dag begint, zal het eerste kaarsje worden aangestoken. Het Joodse lichtfeest Chanoeka is aangebroken. In gedachten wordt teruggegaan naar 164 v.Chr. In het door God aan de Israëlieten beloofde land wordt dan al zo’n twee eeuwen gezucht onder Griekse onderdrukking van de Joodse religie en cultuur. Op het altaar van de tempel wordt ter ere van oppergod Zeus zelfs het voor Joden onreine varken geofferd.