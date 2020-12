Menstruatie, geld en milieu

Een getrouwde man met één of meer dochters is in zijn leven duizenden euro’s kwijt aan menstruatieproducten. En deze producten zijn ook zeer milieuvervuilend. Daarom lijkt het mij een goed idee om over te stappen op herbruikbare menstruatieproducten: uitwasbaar maandverband, uitwasbare inlegkruisjes en/of een menstruatiecup. Binnen het jaar heb je de aanschaf terugverdiend en het scheelt ook een berg(je) vuilnis. Wijzelf gebruiken deze producten al een tijdje en het bevalt goed. Je moet je even verdiepen in het gebruik en in het schoonmaken, maar dat is niet zo heel moeilijk. Winkels die deze producten verkopen, geven hier vaak ook al adviezen bij.

Vrouwen blij, vaders en mannen blij en milieu blij. <

