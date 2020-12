Christelijke geloof en vechtsporten gaan niet samen

Ik vind het wel heel mooi zoals Wim van Doorn probeert christen te zijn en tegelijk les te geven in vechtsporten (ND, 1 december). Tegelijk vraag ik me af of deze combi mogelijk is. Wat ik van de oorsprong van vechtsporten heb begrepen, is dat ze in een ver verleden zijn ontstaan onder oosterse monniken die geweldloosheid als levensstijl hadden. Ze werden telkens aangevallen door strijdende groepen. Van een Indiase goeroe hebben ze toen geleerd zichzelf te verdedigen zonder wapens, namelijk met behulp van bovennatuurlijke (lees: demonische) kracht. Er zijn daarom kenners die vechtsport per definitie als demonisch beschouwen. Vito Rallo is schrijver van het boek Exposing the dangers behind Martial Arts & Yoga. Hij was een vechtsporter van hoog niveau, maar vindt nu hij christen is, dat christelijk geloof en vechtsporten niet kunnen samengaan. <