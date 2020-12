Joe Biden steunt een Joods en democratisch Israël. Dat betekent ook een nieuw vredesproces

Het is druk in de Midden-Oostendiplomatie. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas sloeg deze week aan het reizen en iedereen wacht in spanning op wat Joe Biden als president wil gaan doen. Dat kon weleens tegenvallen.

Er ontwikkelt zich een ‘warme vrede’ met Israël. Als er nu ook nog vooruitgang komt in de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen, dan is het plaatje helemaal perfect voor de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens directeur Jamal al-Musharakh van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE breiden de relaties met Israël zich snel uit, vooral op economisch terrein. Maar, zo zei hij erbij, het vredesvraagstuk tussen de Palestijnen en Israël ‘is net zo belangrijk’ en de Emiraten willen daarin een actieve rol spelen. In ieder geval zijn de Palestijnse ambassadeurs in de Emiraten en Bahrein al stilletjes teruggekeerd. Die waren door de Palestijnse Autoriteit teruggeroepen uit reactie op ‘het verraad van Jeruzalem’ toen deze landen in Wash..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .