Is kwijtschelding - net als in het sabbatsjaar - door de ECB geen prachtige deugd?

Schuldkwijtschelding is een prachtige deugd. Elke zeven jaar − het sabbatjaar − zouden de schulden van de allerarmsten moeten worden kwijtgescholden, zo staat in het Oude Testament. En elke 49 jaar (7x7) zou er een jubeljaar − een rustjaar − moeten worden gevierd waar de armsten weer terugkrijgen wat ze hebben moeten opgeven. De Koran noemt kwijtschelding een vorm van liefdadigheid die leidt tot vergeving van de zonden van de schuldeiser. Al in het oude Athene was het een deugd.

In de twintigste eeuw zijn herhaaldelijk schulden kwijtgescholden, bijvoorbeeld aan Duitsland vanwege de ongehoorde herstelbetalingen na de wereldoorlogen, of aan de Latijns-Amerikaanse landen in de jaren tachtig.

Dit jaar loopt de schuld van Griekenland op tot 207..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .