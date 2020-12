Edelhert is in de provincie Drenthe beter af dan op de Veluwe

De provincie Drenthe maakte in haar faunabeheerplan in 2014 nog ruimte vrij voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. In 2017 boog een provinciale stuurgroep, bestaande uit overheden, natuurorganisaties, jagers, boeren en ondernemers, zich over de vraag of edelherten in Drenthe kunnen (over)leven. De consequenties zijn besproken en vervolgens zijn in Drenthe een aantal gebieden aangewezen die geschikt zijn, zoals het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De natuurorganisaties waren en zijn voor.

In Drenthe zijn ondertussen natuurgebieden met elkaar verbonden. Zo heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren de natuur geschikter gemaakt voor rondtrekkende dieren, waardoor ze de ruimte krijgen om veilig van het ene naar het andere gebied te trek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .