Dat moet anders: ‘Gratis bezorging’ is holle retoriek, intussen scheuren al die bestelbusjes door de wijk

Natuurlijk hoop ik dat al uw Sinterklaascadeautjes op tijd zijn bezorgd. Al is het maar om de ook voor volwassenen aantrekkelijke kindervreugde rondom zo’n feest niet al te zeer te verstoren. Ik kan gerust nog een maand wachten op die Dylan-klassieker of het nieuwe boek van Marilynne Robinson, maar leg de jonge garde maar eens uit dat in de surprise het cadeau ontbreekt omdat het nog niet is bezorgd.

Intussen kleven er naast culturele langzaamaan ook praktische bezwaren aan dit feest, nog eens versterkt door de coronapandemie: het eindeloze gescheur van bestelbusjes door de wijk, die al de afzonderlijke cadeautjes moeten bezorgen. Op een gemiddelde dag tel ik er in onze buurt tussen de vijf en tien, sommige bedrijven rijden twee rondes pe..

