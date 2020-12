Een positieve test

Het is best weleens lastig in deze tijd positief te blijven. Het lezen van een praktijkverhaal over de GGD-prioriteitstest (ND, 3 december) laat zien dat het hier en daar beter kan. Maar er zijn ook positieve ervaringen. Vorige week woensdag om 15.45 uur een test aangevraagd via het normale landelijke telefoonnummer. Ik kreeg de vraag hoe snel ik in de teststraat in Elst kon zijn. Dat kon binnen tien minuten. Afspraak gepland voor 16.12 uur. Ik arriveerde iets te vroeg. Om 16.15 uur was ik weer thuis. De volgende dag, donderdag, om 11.45 uur kreeg ik de uitslag. Tijd van aanvraag tot uitslag: 20 uur. Het helpt wanneer je je goed voorbereidt door de juiste informatie tijdig en compleet bij de hand te hebben. <