Wie kwijnt er weg?

‘Doe iets voor jongeren, laat ze niet wegkwijnen', zegt de Bredase burgemeester Paul Depla (ND, 3 december). Wat een onzin. We moeten allemaal, jong én oud, ons best doen ‘niet weg te kwijnen'. Ouderen zitten vaak op een kamer alleen, dan ‘kwijn je pas weg'. Ik zeg altijd tegen mezelf: ‘Niet klagen, maar dragen, en bidden om kracht.' Jongeren kunnen zichzelf toch ook aanpakken? <