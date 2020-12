Leg hoger defensiebudget vast

De jongerenorganisatie van het CDA wil dat deze politieke partij zich in haar verkiezingsprogramma vastlegt op een vaststaand, hoger budget voor defensie vanaf 2025. Onrust in de wereld vraagt daarom.

Zoals een ieder weet, is er in de jaren na de Koude Oorlog stevig bezuinigd op de Nederlandse krijgsmacht. De afspraak om twee procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan de landsverdediging uit te geven werd losgelaten. Deze afspraak is destijds gemaakt om te allen tijde een minimale capaciteit tot afschrikking en verdediging klaar te hebben staan. Hiermee heeft de NAVO ons al 75 jaar vrede gebracht.

plotsklaps

Het loslaten van de 2-procentsnorm gebeurde vanuit het idee dat deze in een toekomst van vrede en afspraken minder nodig zou zijn. Hier was lange tijd zeker wat voor te zeggen. Tot 2014. Het jaar waarin Rusland plotsklaps de Krim bezette. Ook het jaar dat het zich actief begon te mengen in de strijd in de Oekraïense Do..

