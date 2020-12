Een gelovige kijk op mensenrechten: seks is geen zakje chips dat je openscheurt

Een kunstzinnige actie voor mensenrechten, mei 2019, Den Haag: gouden kinderkleren vestigen de aandacht op meer dan tienduizend verdwenen vluchtelingenkinderen in Europa. Mensenrechten zijn nauw verbonden met wie God is.

Een cocktail van geloof, seks, mensenrechten en onderwijs legde de afgelopen maand een open zenuw bloot in ons land. Ik noem bewust geen voorbeelden omdat ze onnodig afleiden van hoe christenen tegen mensenrechten aankijken. Immers, weinigen lijken de christelijke visie op seksualiteit en mensenrechten te begrijpen. Zelfs katholieken hielden het bij ‘ik mag toch ook een mening hebben’.

Het startpunt van deze denkfout beziet mensenrechten met een positivistische bril. De overheid stelt dan vast wat recht en krom is. Maar niet de mode in het parlement bepaalt wat mensenrechten zijn, het is een waarde die uit de mens zelf voortkomt. Een deel van het Amerikaanse Hooggerechtshof kijkt zo ook naar het recht. Zij zoeken naar de oorspronkelijke b..

