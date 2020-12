Niemand riep 'stop'

Als je de antwoorden in de verhoren rond de toeslagaffaire in twee begrippen moet samenvatten, zijn dat: 'Ik wist daar eigenlijk te weinig van', en: 'Ja, de wet schrijft deze handeling nu eenmaal voor'. Wat mij bijblijft is dat niemand, ook al vertrokken er zelfs twee bewindslieden om, in die hele machinerie van twee ministeries is opgestaan, met de vuist op tafel heeft geslagen en heeft geroepen: 'Stop ...' Het is als in de film 'Glas' van Bert Haanstra, waar aan de lopende band bij de productie van flessen iemand heeft vergeten een palletje om te zetten en de machine te vroeg alsmaar flessen uitspuugt tot een berg gebroken glas. En niemand die de scherven ziet en de machine stilzet. <