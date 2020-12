Gaat het over sjibbolet of gouden kalf?

In zekere zin is het hoofdartikel van Dick Schinkelshoek (Nederlands Dagblad, 28 november) te gemakkelijk. Zonder die keuze te verantwoorden, maakt hij van homoseksualiteit eerst een onderwerp van gemiddeld belang. Om daarna - logisch - zich te verwonderen over het feit dat anderen er zo’n harde strijd over voeren.

Ik vraag me af of Schinkelshoek niet een spa dieper moet graven. Is homoseksualiteit inderdaad een middelmatig thema dat op zichzelf staat? Of liggen er bredere verbanden? De opvattingen in de breedte van de westerse orthodoxie over een aantal thema’s is veranderd: homoseksualiteit, huwelijk, relaties en echtscheiding, de schepping, de rollen van man en vrouw. Zijn dat allemaal losse thema’s zonder samenhang? Of hebben die veranderingen iets gemeenschappelijks?

Nog iets breder: populaire theologen gaan voorop in het afstand nemen van de klassieke opvatting over verzoening door voldoening. En ze kunnen niet meer Gods hand in het kwaad zien. Waarom zijn veel westerse kerken zo horizontaal in hun duiding van de coronacrisis? En k..

