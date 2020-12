Lost verbod op messen iets op?

Op mijn zolderkamer aanschouw ik mijn 'messencollectie'. Ik ben een liefhebber en verzamelaar uit arren moede. Snel geteld, vijftien stuks, in alle soorten en maten. Zomaar in een billy-boekenkast. Ik vraag mij af wat ermee te doen, na de messenreuring van de afgelopen weken. Weg met het mes, roepen politiek en politie in koor. Weg ermee uit de winkelschappen. Ja, als je de criminaliteitsstatistieken beschouwt, kan ik mij er wat bij voorstellen. Het aantal steekincidenten onder vooral jongeren blijft maar stijgen. Het voorstel lijkt een oplossing.

Mijn messen. Sommige liggen er al jaren zonder zelfs maar aangeraakt te zijn. Twee worden er gebruikt voor de hobby. Degelijk verpakt in een vol lederen schede. Draagbaar aan een broeksriem voor op het jachtveld. Sommige gekocht, een verjaardagscadeau, andere gekregen van een maat. Zijn hobby is messen maken. Zo ontstond in dertig jaar een kleine verzameling.

Ik heb een zoon, Martijn, en twee dochters. De gedachte van goed vaderschap komt bovendrijven. Is het nog verantwoord dit hier zo te laten liggen? Edoch, mijn dochters talen niet naar pa's verzameling. Martijn is vooral bezorgd dat pa zich niet met een van zijn messen in de vingers snijdt.

Het valt niet te ontkennen dat het 'mes op straat' vaak in het nieuws is. Ik vraag m..

