1 Uit de drukte in de grote steden tijdens Black Friday is gebleken dat er een grote behoefte bij mensen bestaat om te consumeren. Dit kun je niet tegengaan door de openingstijden van winkels te beperken, zoals het kabinet bij wijze van coronamaatregel in oktober heeft gedaan. Juist nu de meeste uitgaansgelegenheden gesloten zijn, is winkelen nog ongeveer het enige vertier dat mensen buitenshuis hebben.

2 Het verkorten van de openingstijden, zoals in Rotterdam is gebeurd, zorgt ervoor dat dezelfde hoeveelheid mensen in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .