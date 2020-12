Een andere reactie is denkbaar op het belijden van schuld. Waarom de PKN-schuldverklaring mij goed doet

Een andere reactie is mogelijk op het belijden van schuld aan de Joodse gemeenschap door de Protestantse Kerk in Nederland: vooruitkijken en werken aan een wereld zonder haat en antisemitisme.

De protestantse scriba René de Reuver beleed zondag 8 november in de Rav Aron Schustersynagoge schuld aan de Joodse gemeenschap voor de rol van de Protestantse Kerk in de Tweede Wereldoorlog.

Vooruitkijken, niet achterom zien. Dat deed die gereformeerde Apeldoornse wethouder in oorlogstijd. Hij werd gearresteerd, samen met zijn jongste zoon. Ze zaten in Schoorl, Buchenwald, Haaren, Sint-Michielsgestel. Hij kwam vrij, maar werd opnieuw opgepakt, nu samen met zijn oudste zoon. Beiden werden op 12 april 1945 doodgeschoten. Zijn familie zou dat dit jaar bij het Kruisjesdal in Apeldoorn gedenken, inclusief de achterkleinkinderen. Dat ging niet door vanwege corona. Op zijn graf staat: ‘Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.’ Heb ik van hem geleerd niet te veel achterom te kijken? Hij was mijn opa.

Hij was gereformeerd en van de ARP. Hij was een van de ‘twaal..

