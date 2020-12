Stuur leerling niet van school

Meer dan 350 keer werd in het afgelopen schooljaar een leerling geschorst of definitief van de middelbare school gestuurd voor messen- en wapenbezit. Het gaat om een verdubbeling in een paar jaar tijd. Wegsturen of schorsen om welk vergrijp dan ook, moet je niet doen, is mijn mening. De leerling krijgt er status door, en leerling en ouders zijn er niet mee gebaat. Leerkrachten worden opgezadeld met een leerachterstand. De geschorste gaat werken of lanterfanten op straat.

Beter is de leerling van vroeg tot laat ergens apart stationeren. Achterstallig en dagelijks huiswerk laten maken. De vakleerkrachten kijken het na, geven een cijfer voor opdracht en netheid. Met overhoringen en repetities doen ze mee. Geen uitjes! Zijn zaken niet in orde, of is de leerling ziek? Dan een dag of meer erbij. Werkjes laten doen en in gesprek gaan. Probeer een band op te bouwen, hoe vervelend, negatief een geschorste ook is. Resultaat ligt in het heden, maar zeker in de toekomst. Zo gaat geen talent verloren; agressie, haat tegen school en maatschappij neemt men weg. De leerling, ouders en belastingbetaler zullen de school later eeuwig dankbaar zijn. Maar het staat of valt met de organisatie op school. Dat heb ik zelf als le..

