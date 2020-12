Ingezonden: Een knuffel voor de mensen van de coronateststraat

Zaterdagochtend, opeens begint het niezen en snotteren. Dat klinkt niet goed en het houdt niet op. Na twee uur toch maar een afspraak gemaakt bij de coronateststraat in Goor, Hof van Twente. Ik kan ’s middags al terecht. Dat is snel! En het is nog gratis ook. En dan te bedenken dat volgens een van mijn goede Albanese vrienden een coronatest in Albanië 100 euro kost.