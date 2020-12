Evangelie van de waanzin, wat doe je er tegen?

Een probleem dat ver weg leek, is opeens dichtbij gekomen. Met enige weemoed kijk ik naar oude documentaires van Louis Theroux, die op bezoek gaat bij complotgekkies diep in de binnenlanden van de Verenigde Staten. Aardige, maar duidelijk verwarde mensen die samen buitenaardse wezens gaan vangen in de woestijn, dat soort werk. Het raakt nergens jouw eigenlijke bestaan, en het is interessant om erover te filosoferen. Hoe komen die mensen zo gek? En hoe kan Louis er met zo’n uitgestreken porem naar luisteren?

We zijn betere evangelisten geworden van de waandenkbeelden uit de krochten van Qanon, dan van het werkelijke evangelie.

Maar het wordt heel anders als een zeer gewaardeerde collega beweert dat het hele coronagebeuren alleen maar door de liberalen opgeblazen wordt om Trump onderuit te halen en dat na de verkiezingen niemand het meer over corona zal hebben. Of dat een lieve vriendin je telkens berichtjes appt over de microchips van Bill Gates.

Dit zijn geen mensen die zijn opgegroeid in een stacaravan in een verlaten bergstreek waar af en toe een vaag bericht doordringt, wat dan door plaatselijke speculatie vervormd wordt tot een eigen realiteit. Dit zijn mensen die universitair zijn opgeleid, trouwe christenen, meertalig, met google onder hun vingertoppen. Zij zouden binnen enkele seconden de nonsens van hun beweringen kunnen ontdekken. Of toch niet?

