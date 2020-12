Als Christus je identiteit bepaalt, verdwijnt je eigenheid niet

Is de gedachte dat ‘je identiteit in Christus ligt’ problematisch? Valkuilen zijn er zeker. Maar in zijn dood en opstanding is nieuw leven. Dan wordt het een ander verhaal, schrijft Hans Burger, universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen.

Heeft het zin om te zeggen ‘mijn identiteit ligt in Christus’? ‘Identiteit’ is een nieuw concept, en wanneer een nieuw concept in de theologie gebruikt wordt, is altijd de vraag: hoe gebruik je het op een goede manier? Zowel Gerard ter Horst als Willem van der Horst hebben recent in het Nederlands Dagblad bezwaren geuit tegen de gedachte dat mijn identiteit in Christus is (resp. november). En zij niet alleen. Vier problemen worden genoemd:

1. Een te hoog ideaal: ik moet als Christus zijn en dat is te veel gevraagd.

2. Een ontkenning van mijn eigenheid: niet mijn eigen levensgeschiedenis, maar alleen Christus bepaalt wie ik ben.

4. Een ontkenning van de ander: samen met anderen ga ik een christelijke identiteit verdedigen in een christelijke..

