VVD hardvochtig voor zeevarenden

Helaas toont de VVD geen sociaal gezicht als het om zeevarenden gaat. De partij roept de sfeer op van havenbaronnen met duimen in hun vest, die vinden dat de mensen die maandenlang op het schip zitten, niet moeten zeuren, stellen de predikanten Leon Rasser en Stefan Francke, respectievelijk verbonden aan de stichting Nederlandse Zeevarendencentrale, predikant in dienst van stichting Pastoraat Werkers Overzee.

De VVD heeft als enige partij in de Tweede Kamer gestemd tegen een motie die oproept om het welzijn van zeevarenden binnen onze havens te waarborgen. Aanleiding was een petitie van de Nederlandse Zeevarendencentrale waarin gevraagd werd de zeemanshuizen financieel te ondersteunen. Verschillende door de regering geratificeerde, internationale verdragen vragen bovendien om hetzelfde.

Om veel geld gaat het niet. De (VVD) bewindspersoon die over deze zaak gaat, stelt voor een onderzoek in te stellen. Zo’n onderzoek is echter al vele malen uitgevoerd. Als dit onderzoek net zo duur wordt als het vorige, gaat het om meer geld dan er op dit moment nodig is.

Welzijnsorganisaties voor zeevarenden zijn al twee eeuwen in de havens bezig om te zorgen d..

