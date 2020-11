Waarom gaat Lody van de Kamp in zijn column mee met de waan van de dag over het christelijke Visser ‘t Hooft Lyceum (ND 24 november)? Op sociale media verschijnt een knipsel met twee vragen: ‘Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?' en: ‘Waarom zijn er zo veel moslimterroristen?' Half Nederland buitelt over een docent heen. De man wordt met de dood bedreigd. Zijn werkgever neemt afstand van hem. Hij zit nu thuis. Waarom? Omdat hij in een opdracht vragen heeft gesteld om leerlingen kritisch te laten nadenken. Vragen die op zich een relatie hebben met feiten. Wij missen met elkaar de context. Wij weten niet of de docent in zijn lessen bijvoorbeeld duidelijk heeft aangegeven dat we niet een hele groep mensen mogen veroordelen op de daden van een enkeling. Niemand die weet of hij bijvoorbeeld ook kritische vragen heeft gesteld over geweld dat in naam van het christendom is gepleegd. Zouden Van de Kamp en anderen ook zo reageren wanneer er vragen gesteld worden over het gewelddadig onrecht dat uit naam van het christendom is gepleegd? <