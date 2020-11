Wanneer stuurde Augustinus zijn 'bijvrouw' weg?

Theoloog Bram van de Beek geeft aan (Nederlands Dagblad, 27 november) geen fan te zijn van Augustinus (354-430). Hij zegt zich onder andere vreselijk op te kunnen winden over het besluit van Augustinus om de relatie met zijn concubine, met wie hij jarenlang liefdevol had samengewoond en met wie hij een kind had, na zijn bekering te verbreken. Juist als bekeerd christen had hij haar immers trouw moeten blijven. In zijn opwinding gaat Bram van de Beek hier niet zorgvuldig om met de chronologie. In boek 6 van zijn beroemde autobiografie, Belijdenisssen, vertelt Augustinus dat hij zijn concubine wegstuurde omdat hij een keurig en voordelig huwelijk wilde aangaan met een meisje uit de betere stand. Deze gebeurtenis vond plaats toen hij ook in godsdienstig opzicht nog zoekende was. In boek 8 beschrijft Augustinus hoe hij zich enige tijd na het wegsturen van zijn concubine definitief bekeerde tot het christelijke geloof. Conclusie: Augustinus stuurde zijn concubine niet weg na, maar voor zijn bekering. Kritiek hebben op Augustinus mag natuurlijk, maar graag wel op grond van de overgeleverde feiten. Overigens had ik het mooi gevonden als de bekeerde Augustinus de moeder van zijn kind had gevraagd bij hem terug te komen, sorry had gezegd, en zo snel mogelijk met haar was getrouwd. <