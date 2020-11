Vuurwerk afsteken mag dit jaar niet. En ook het carbidschieten lijkt op steeds meer plaatsen in de verdrukking te komen. Maar dat geldt niet voor kerstboom-schieten. Zo zou je dit tafereel kunnen zien. Met zo'n 'kerstboomkanon' schiet de boom in mum van tijd in een altijd passende plastic jas. De poten komen er los van de grond van. De boom schiet dan overigens wel net de kant uit die je niet zou verwachten bij een vurend kanon. Zo'n netje eromheen maakt het vervoer in de achterbak een stuk comfortabeler. De klant moet wel nog even helpen geleiden bij het kanon - zonder handschoen. En dat terwijl hij, nauwelijks zichtbaar, ook nog een kind op de arm heeft. Je ziet nog net een laarsje en een plukje blond haar. Deze heren hebben er lol in zo te zien. Wat zou er zijn gezegd? De rode kerstballen op de achtergrond in de bomen zorgen voor het benodigde 'vuurwerk' bij de aankoop. Ze lijken dromend te ontsnappen aan het kanon. Samen met de boom staan ze in dit beeld symbool voor de sfeer en gezelligheid die zich tegen het eind van het jaar altijd weer aan ons opdringt. Dit jaar vliegen de bomen al de winkel uit, nog voor Sinterklaas het land heeft verlaten. We 'warmen' ons vervroegd aan talloze knipperende lichtjes en groen, want tijdens zo'n coronacrisis ... Ach ja, dan is er toch niet veel te doen. <