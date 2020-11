Achter Joe Bidens rug wordt de Democratische Partij verscheurd langs diepe breuklijnen

Terwijl Joe Biden met de op een na grootste voorsprong in stemmen ooit heeft gewonnen, leed de Democratische Partij zure verliezen. De sluimerende ideologische machtsstrijd is nu in alle hevigheid ontbrand.

Prima dat Joe Biden is begonnen met het samenstellen van zijn regeringsploeg, maar er is wel een lijst waaruit hij mag kiezen. Dat is de insteek van twee belangrijke progressieve groepen in de Democratische Partij. Ze hebben voor dertien ‘sleutelministeries’ een lijst van ‘aanbevolen kandidaten’ opgesteld, plus een uitgebreide zwarte lijst van mensen die niet aan hun eisen voldoen. Het is een van de tekenen hoe verschillende richtingen binnen de Democraten de partij en de president naar hun beeld willen ombuigen.

Maar het gaat er ook om schuldigen aan te wijzen voor het teleurstellende resultaat voor de partij. Biden heeft het goed gedaan in de verkiezingen, maar de partij heeft vooral in het Huis van Afgevaardigden tegen de verwachting i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .