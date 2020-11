Makkelijker euthanasie bij diep demente patiënten. Het hellend vlak wordt werkelijkheid

Aanleiding voor de verruiming van de euthanasiecode is de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak ‘koffie-euthanasie’, waarbij een arts euthanasie uitvoerde op een diep demente patiënte die van tevoren een slaapmiddel in haar koffie had gekregen. Hoewel de zaak destijds tot strafrechtelijke vervolging leidde, kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de arts zorgvuldig gehandeld had.

In Nederland toetsen Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) achteraf of een arts zorgvuldig heeft gehandeld bij euthanasie. Vorige week kwam naar buiten dat de RTE haar Euthanasiecode – de leidraad die beschrijft wanneer artsen zorgvuldig handelen bij euthanasie - heeft aangepast. Zo hoeft een schriftelijke wilsverklaring niet meer juridisch correct te z..

