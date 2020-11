Het houdt de hele wereld bezig: het coronavirus, een nieuw virus waartegen we nog niet zijn ingeënt. Wereldwijd en in alle media is er uitgebreide aandacht voor deze niet ongevaarlijke ziekte.

2017-03-14 10:29:19 BALILGUBADLE - In Somalie zijn vele miljoenen mensen ernstig ondervoed door de ernstige droogte. Putten zijn drooggevallen en in het uitgestrekte landschap liggen op veel plaatsen dode dieren. Meer dan de helft van het vee is omgekomen. Families verliezen hierdoor niet alleen hun inkomen, maar ook eten en melk, een belangrijke bron van voedingstoffen. ANP ARIE KIEVIT (beeld anp)

Dat is uiteraard heel mooi. En toch is er iets bij alle publiciteit over dit onderwerp dat ik als schijnheilig wil typeren.

Het is natuurlijk mooi die gemeenschappelijke aanpak. Toch plaats ik een kritische noot. Er is namelijk een pandemie die ook wereldwijd is en talloze zieken en doden telt. En dan heb ik het over honger en dorst. Die pandemie heeft een veel langere historie en een minstens even ernstige impact als COVID-19.Het verschil is dat door honger en dorst vaak mensen worden getroffen die zich toch al aan de onderkant van de samenleving bevinden. Zo kan het uiteindelijk ook gaan met de mensen die in de toekomst niet kunnen profiteren van een hopelijk dan beschikbaar vaccin tegen corona.

