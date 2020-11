Weerbaarheid tegen fatalisme

Sinds voorjaar 2020 bespeur ik een kanteling in de tijd, op verschillende terreinen. In het bijbelboek 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5 lezen we over een tijd van weeën, van pijn, meer pijn, intensere pijn toenemend tot onhoudbare pijn. Het is de tijd die zich naar mijn idee al duidelijker aftekent en er is geen weg terug. Mogelijk dat het coronavirus teruggedrongen wordt, maar dan zal zich plotseling een totaal andere zaak aandienen, meer pijn, intensere gevolgen. De wereld was al voor velen een oord van angst en beproeving, het is erger geworden. Ik denk dat we juist nu elkaar moeten steunen in weerbaarheid tegen enerzijds fatalisme en anderzijds het helemaal opgaan in onbegrensde menselijke ontsnappingsstrategieën. Laten we ons oog gericht houden op de Here Jezus, degene die alles tot een goed einde zal brengen. Hij heeft alles voorzegd, en deze tijd van weeën zal als een periode van no return uitlopen op een majestueuze geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop recht en gerechtigheid zullen wonen. Laten we hiermee onze gedachten vullen, onze verlangens, dromen en passie. Laten we daarover spreken als we elkaar ontmoeten. Zo kunnen we bemoedigd worden om tot een zegen te zijn, meer nog: herauten die in Jezus' naam onversneden de liefde, blijdschap, vrede, genade, hoop en perspectief brengen te midden van hen die wankelen en dreigen te vallen. Dat is onze roeping en de angst zal verdwijnen. <