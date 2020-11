Waarom eigenlijk vier weken van Advent en niet zes? Voor wachten is het nooit te vroeg

Een gure novemberwind probeert me tegen te houden als ik naar Utrecht fiets. In de laatste lege, open plek tussen Houten en de stad laat ze zich door niets temmen. De kou snijdt door mijn handschoenen en doet pijn aan mijn oren. In gedachten zie ik hoe ik lang geleden naar school fietste door open boerderijland, langs slootjes, over smalle wegen. Eindeloos lang en hoe ik druipend nat en half bevroren thuiskwam. In de stad aangekomen haast ik me naar de winkel voor mijn boodschappen. Een krans voor de adventskaarsen. Daarnet reed ik onder vlammend rode bomen door, maar december is al dichtbij. Overal op straat gevallen bladeren.

Na lang zoeken – Kerst is vooral hoog op de tafels de versiering, de kerstballen, de zoete lekkernij – vind ik onder een tafel een mand vol goudkleurige kransen. Ik zoek er een paar doosjes met kaarsjes bij en haast me naar buiten de kou in. Na een lange rit weer thuis zet ik de krans op tafel. Hij glanst en is nog mooier met de kaarsen erin. Smalle kaarsjes – er breekt er een als ik hem te ruw in de opening duw. Licht breekt nog voor het kan branden. Dan pas valt het me op. Zes houders voor zes kaarsen. In de winkel had ik er geen aandacht aan besteed, en wie ter wereld zou zich daar druk om maken. Wie weet nog welk feest we in december echt vieren? En hoe dat in z’n werk gaat, met zo’n adventskrans? Zes kaarsen in plaats van vier. Twee..

