Huis Doorn is bij de staat niet veilig

Student geschiedenis Frederick Ykema zegt documenten teruggevonden te hebben die bevestigen dat de erfgenamen van de Duitse keizer Wilhelm II (overleden 1941 op Huis Doorn) hebben geprobeerd het Huis terug te krijgen. Dat is niets nieuws: al in 2014 is op royalblog.nl een bericht daarover verschenen. Ykema vindt dat Huis Doorn 'nationaal en Europees erfgoed' is, en hij vraagt zich af of 'dat privébezit is, of eigendom van de Staat'. Ik lees zijn woorden als: het is maar goed dat het eigendom van de Nederlandse staat is gebleven. Met zijn eerste kwalificatie kan ik instem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .