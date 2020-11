Joden beschermen, het kon toch - een voorbeeld voor Nederland

De bescherming van Joden in Albanië tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat terug op de eeuwenlange traditie van gastvrijheid. Op de foto: bezoekers in het Solomon Joods Historisch Museum in de Albanese stad Berat.

Doorgaans zijn we in Nederland van mening dat we het hier heel goed doen en dat we een voorbeeldfunctie voor de wereld vervullen. Op tenminste één punt is dat overduidelijk níet het geval: de houding van de Nederlandse bevolking en overheid ten opzichte van de Joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Er is nauwelijks een Europees land te vinden waar het percentage uitgeleverde en vernietigde Joden hoger ligt. Had dat anders gekund? En zijn er lessen te trekken voor de toekomst?

Tijdens mijn onderzoek op de Balkan naar de opvallend goede verhoudingen tussen christenen en moslims in Albanië – reeds meer dan vijf eeuwen lang! – stuitte ik als bijvangst op de claim dat Albanië in de Tweede Wereldoorlog geen enkele Jood op Albanees grond..

