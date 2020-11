Oude rechten helpen Armeniërs niet. Vreedzaam samenleven met de Azerbeidzjanen lijkt het hoogst haalbare

Etnische Armeniërs in het klooster van Dadivank in Azerbeidzjan, vlak voor hun vertrek uit de regio nadat in een recent akkoord de controle over hun woongebied is overgedragen aan de Azerbeidzjanen.

De afgelopen weken was het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan regelmatig in het nieuws. Het ging over de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. We zouden ons kunnen afvragen: waarom wonen die Armeniërs dan ook in Azerbeidzjan? Dat is toch vragen om moeilijkheden?

Zoals zo vaak, is dit conflict niet te begrijpen zonder kennis van de historische achtergrond. Daarvoor moeten we verder in de tijd teruggaan dan de Azerbeidzjaan Emin Aliyev doet; hij schetst alleen de gebeurtenissen in de tijd van de Sovjet-Unie en de laatste decennia (Nederlands Dagblad 23 november).

In de eerste eeuwen van onze jaartelling was Armenië veel groter dan de rompstaat die nu onder die naam bestaat. Het strekte zich uit tot in het noordoosten van he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .