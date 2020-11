Crisis- en Herstelwet moet verdwijnen

Al op 12 juli 2012 schreef het Nederlands Dagblad dat de Raad van State in steeds minder zaken deskundig advies vraagt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die juist was opgericht om de raad in complexe juridische rechtszaken bij te staan. De krant onderzocht toen de werking van de Crisis- en Herstelwet. Betrokkenen vreesden toen dat de Raad van State meer en meer koerst op rapporten van de rijksoverheid, die ook partij is in de procedures.

Extra advies inwinnen kost tijd en dat oponthoud staat de werking van de Crisis- en Herstelwet in de weg. Die is in het leven geroepen om grote infrastructurele projecten te versnellen.

Nog altijd is de Crisis- en Herstelwet in werking, terwijl de crisis van 2008 al lang voorbij is. Hoog tijd dus om deze wet op te heffen, die een aantasting vormt van evenwichtige belangenafwegingen die onze samenleving zo nodig heeft.

De oneigenlijk uitwerking van deze wet zorgt er bijvoorbeeld voor dat anno 2020 de minister van Infrastructuur niets inhoudelijks te ‘vrezen' heeft van gemeenten en provincies als die de uiterst omstreden, ongewenste en waarschijnlijk zelfs totaal overbodige aanleg van verbreding van snelwegen zoals bij de A27 en A4..

