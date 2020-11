Niet nog meer buikpijnverhalen

Eerst een bericht in de vrijdagkrant (20 november): 'IND te streng bij asielverzoeken'. Amnesty trekt aan de bel: de IND is te snel geneigd asielzoekers 'het nadeel van de twijfel' te geven. De volgende dag, in de zaterdagkrant: 'Taaleis te streng voor veel vluchtelingen'.

Uit eigen ervaring met lesgeven aan inburgeraars weet ik dat slechts enkelen van hen niveau B, dat straks vereist is, kunnen halen. Gevolg: wéér dreigen hele bevolkingsgroepen te bezwijken onder de mentale druk, die onze regering hun oplegt. Laten we lering trekken uit de verhoren over de toeslagaffaire (foto). Ons land mag geen land worden alleen voor de happy few. Met verhalen over buikpijn komen we niet meer weg. <

