Italië als glazen bol voor de VS

De toekomst na Trump? Het antwoord is te vinden in Italië. Er is een grote gelijkenis met Silvio Berlusconi’s grillige leiderschapsstijl en populistische voelsprieten.

Vier jaar geleden, toen Trump verrassend als Amerikaanse president werd verkozen, schreven veel media: Berlusconi was eerder Trump dan Trump zelf. Wat er komt na Trump, is opnieuw te zien in de glazen bol van Italië.

Nadat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen bekend was geworden, buitelden commentatoren over elkaar heen om te verklaren dat president Donald Trump misschien verslagen is, maar het trumpisme nog lang niet. Want ook als Trump in januari 2021 het Witte Huis moet verlaten, wat belet hem dan over vier jaar opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap?

We hebben het eerder gezien en dichter bij huis: in Italië. In 2006 verloor Silvio Berlusconi, in veel opzichten Trumps evenknie, nipt de Italiaanse verkiezingen. Het tellen van de stemmen liet lang op zich wachten, de verschillen waren miniem en aanvankelijk weigerde Berlusconi de verkiezingsuitslag te accepteren. Toch kwam er een nieuwe regering voor hem in de plaats, een brede ..

