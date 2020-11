Dé predikant bestaat niet

In de rubriek Blogs en Bladen in het ND van 16 november schrijft dominee Wim Silfhout uit Capelle aan den IJssel over het veranderende aanzien van predikanten. Hij reageert daarmee op onze #ikben-campagne: een campagne waarmee we aandacht vragen voor de toegevoegde waarde van predikanten. Silfhout twijfelt of zo’n campagne helpt. 'Spreken over het imago van de predikant miskent ten diepste de inhoud van het ambt. Het woord imago klinkt ongeestelijk ... Een predikant moet zich niet door Jan en alleman laten tutoyeren om joviaal over te komen.'