Lekkerder dan een eetlepel levertraan

Vorige week gaf de minister het advies je weerstand te verhogen. In het ND van 24 oktober deed de immunoloog Savelkoul dat ook ('Allemaal aan de vitamine D?’) Hij legde uit: Vitamine D geeft de orkestmeester van het orkest, dat immuunsysteem heet, de regie, waardoor de onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn. Dat komt de functie ten goede en gaat ontsporing tegen. Op 29 oktober legt hij bij Op1 uit hoe vitamine D specifiek het binnendringen van COVID-19 in neusslijmvliescellen tegengaat. Dit alles is in overeenstemming met resultaten van onderzoeken over ziektebeloop en infectiekansen bij COVID-19-patiënten. En niet alleen bij COVID-19 zijn gunstige resultaten gemeld van het op peil brengen van je vitamine D-spiegel, waarbij internationaal geldt: 80 is prachtig. Wat is er dan tegen een bepaling bij de huisarts te vragen? De laatste decennia is er een explosie van wetenschappelijk onderzoek naar vitamine D. Maar een eeuw geleden wisten ze al van de waarde van het vitamine (ND 17 november, De tranen van de kabeljauw van Klaas Nanninga). De overheid van veel landen schreef ons allen ’s avonds een eetlepel levertraan voor in de winter. Niemand weigerde het vies smakende goedje dat rijk is aan vitamine A en D. Gelukkig zijn nu heel wat prettiger bronnen beschikbaar. Vitamine D zit in vette vis, zoals makreel en zalm, met als topper de haring. Verder zit in vlees, zuivel en eieren ook wel wat en ook aan margarine en braadolie is wat toegevoegd. <