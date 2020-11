Reken kandidaat op lijst GroenLinks niet af op achterhaald idee over Moslimbroederschap

De slechte reputatie van de islamitische organisatie Moslimbroederschap is voor een groot deel gebaseerd op oude praktijken en denkbeelden. Dat schrijft Joas Wagemakers. Hij is islamoloog en als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Filosofie en Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De groene vlaggen van de Moslimbroederschap in 2019 bij een demonstratie in de Jordaanse hoofdstad Amman. De broederschap heeft zich in de loop van de jaren sterk ontwikkeld in democratische richting. Al blijven er rode lijnen: mogelijkheden voor vrouwen, het recht openlijk de islam te verlaten en het beledigen van Mohammed.

Recent werd bekend dat GroenLinks Kauthar Bouchallikht op nummer 9 van de kieslijst voor de komende verkiezingen heeft gezet. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien omdat zij bestuurslid is geweest van FEMYSO (Forum of Muslim Youth and Student Organisations), een organisatie die deel zou uitmaken van de Moslimbroederschap.

Lijsttrekker Jesse Klaver nam het op voor zijn partijlid en liet in een verklaring weten dat de kritiek op Bouchallikht voortkomt uit vooringenomenheid jegens moslims. Hoewel dit voor een deel van de critici inderdaad geldt, gaat hij hiermee niet in op de centrale vraag: is FEMYSO onderdeel van de Moslimbroederschap en hoe gevaarlijk is dat? Wie spreekt de waarheid?

Zowel Bouchallikht als FEMYSO ontkent deel uit te maken..

