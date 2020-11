Op stilteretraite

‘Ik zou lekker drie dagen in een wellness gaan zitten!’ Ze kan het maar moeilijk snappen, die dochter van ons, dat je vrijwillig drie dagen je mond gaat houden in een klooster. Ik begrijp dat ook wel. Voor een student in coronatijd is het al maandenlang veel te stil. In de minikamertjes van studentenhuizen komen de muren steeds iets meer op je af. Dag in dag uit achter je laptop online colleges volgen, met maximaal eens per week een uitstapje naar de campus. Wil je met vrienden afspreken, dan is dat ook weer achter je scherm. Het wordt zó vervelend dat zelfs een Netflix-serie niet meer aantrekkelijk is. Want ook dat moet op hetzelfde scherm. En zo staat het studentenbestaan in 2020 gelijk aan een vorm van onvrijwillig celibatair leven met fysieke geheelonthouding. Mijn leven als gezinshuisouder is zo niet, zelfs niet in coronatijd. Aan fysieke en mentale prikkels geen gebrek, dus een driedaagse stilteretraite lachte mij toe als een wellness voor mijn ziel.