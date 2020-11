Beste Randstadbewoner, blijf van ons carbid af

In het landelijk gebied is de laatste dagen een ware run op carbid ontstaan. Carbidtoerisme uit het westen is een nieuw fenomeen. Een landelijk vuurwerkverbod, het verlangen naar sociale cohesie en vertier hebben ervoor gezorgd dat carbid populairder is dan ooit tevoren. Traditiegetrouw zijn vriendengroepen in de provincies aan de randen van Nederland al bezig met alle voorbereidingen. In veel dorpen is het een groep vrienden, die het schieten organiseren en ook verantwoordelijk zijn voor het oudejaarsfeest. Een traditie die door de jaren is ontstaan. De gemeenten hebben in het traject van de vergunningverlening nauwe contacten met deze groepen en weten ook hoe zij hiermee moeten omgaan.