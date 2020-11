Salomo's vrouwen?

Prediker 7 vers 28 vrouwonvriendelijk? Hoogleraar Eric Peels zou het bijna denken. Maar gelukkig, er zijn 'recente bijbelcommentaren' om ons te redden … Wat te denken van de aloude Matthew Henry (1662-1714)? Die betrekt dit vers op 'al de duizend vrouwen en bijwijven, die hij [= Salomo] had'. Hij voegt eraan toe: 'Dit is ongetwijfeld niet bedoeld als een blaam op het vrouwelijk geslacht in het algemeen, het is waarschijnlijk dat er meer goede vrouwen dan mannen geweest zijn en nog zijn, Handelingen 17:4, 12, hij doelt slechts op zijn eigen treurige ervaring (…).' <