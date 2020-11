Eritreeërs zijn compleet afhankelijk van hulporganisaties voor hun basisbehoeften en niet de Tigrayers, zoals op 19 november (ND, pagina 1) in het nieuwsbericht over Ethiopië stond.

Eric Peels haalde in zijn artikel over de vraag of de Bijbel vrouwonvriendelijk is (ND, 18 november) de gereformeerde theoloog Aalders aan. Bij het redigeren is daar ten onrechte Wim Aalders van gemaakt. Bedoeld is VU-hoogleraar G.Ch. Aalders (1880-1961).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .