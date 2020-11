Versterk onvrede over jezelf niet

Een Escher-kunstwerk in lego. Door ontwikkelingen in onze samenleving is de vraag naar wat het ijkpunt is voor onze identiteit heel begrijpelijk.

Redacteur Gerard ter Horst schreef een openhartig essay getiteld: ‘Mijn identiteit in Christus? Was het maar waar’ (Nederlands Dagblad 30 oktober). Daarin ziet hij de eerlijke vraag onder ogen of zijn (en daarmee ook onze) identiteit in Christus ligt. Hij komt tot de conclusie: ‘Na een moeitevol jaar ben ik daar anders over gaan denken.’ Hij noemt het ‘zijn in Christus’ in navolging van onder andere Bert Loonstra een ‘loos concept’.

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen in onze samenleving is de vraag naar wat het ijkpunt is voor ons zijn, voor onze identiteit, heel begrijpelijk. Wat is bepalend? Onze afkomst, ons Nederlander-zijn, onze talenten, ons werk? Dit zijn allemaal relatieve zaken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .