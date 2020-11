Recht doen aan pijn

De column van Reina Wiskerke (11 november) stelt teleur. Het besluit om vrouwen binnen de vrijgemaakte kerken toe te laten tot de ambten wordt iets tamelijks arbitrairs, en pijn wordt gereduceerd tot iets waar je zelf voor kiest. De column doet op bepaalde punten pijn. Daar kies ik niet voor, zo voel ik dat. De benadering van de columnist doet onvoldoende recht aan het thema, en aan de vrouwelijke predikanten die in de krant van 7 november aan het woord kwamen. Ze doet helaas ook geen recht aan het sterke gevoel geroepen te zijn of als ambtsdrager in bredere zin te kunnen bijdragen binnen de kerkelijke gemeenschap. Ten slotte doet de column onvoldoende recht aan de duizenden vrouwen en mannen die decennia geworsteld hebben met dit thema en ook met de vraag of zij het moreel konden verantwoorden om lid te zijn van een kerk waarin het evangelie (en mensen!) op dit punt onrecht werd aangedaan - terwijl de argumenten daarvoor steeds magerder en minder bijbels to the point werden. Voortschrijdend bijbels-theologisch inzicht.

Hier staan niet maar gewoon twee visies tegenover elkaar, die je morgen weer kunt omwisselen. Dat is ook niet het geval waar het gaat om kerkelijke visies op bijvoorbeeld slavernij, antisemitisme en discriminatie. Over wel of niet ware kerk zijn. Het gaat uiteindelijk om recht doen aan de mens en aan de vele bijbelse noties die dat recht gestalte en inhoud geven. Daar in ieder geval ruimte voor geven.

Ik sprak pas een lid van mijn seniorenschaakclub; ik ging met hem schaken in het hospice waar hij nu verblijft. De week ervoor waren twee vrijgemaakte predikanten langs geweest. Zij hadden namens de classis excuses aangeboden voor wat hem als jonge, serieuze ouderling was aangedaan in de jaren zestig. Hij was indertijd door de classis wegges..

