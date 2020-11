Denkwereld verruimen

Hilbrand Rozema doet een poging – zij het met schroom – de zogenaamde woordgrap Kruisigem uit het Sinterklaasjournaal te relativeren (Nederlands Dagblad 17 november). Tijdens het lezen van zijn column begon er een tijger in mij te grommen. Nou moet het niet gekker worden, mogen we geen respect meer vragen voor het christelijke geloof?!

Oké, relativeren kan een hoop onheil voorkomen en vaak is het gewoon verstandig. Maar ik vraag me af of we ons op deze manier als christenen niet wegrelativeren uit de maatschappij. Want ach, je kunt het ‘de wereld’ ook niet kwalijk nemen immers, ze weten niet waar ze het over hebben. En als je het vanuit een ander gezichtspunt bekijkt, is het eigenlijk wel lollig, Kruisigem: leuk voor een wegkruisentocht.

Als we dit zonder slag of stoot laten gebeuren, hoeven we geen respect te verwachten voor het christelijk geloof. Dat kun je blijkbaar (al dan niet bewust) bespotten zonder dat de aanhangers ervan gekwetst zijn. Dat sommige mensen niet begrijpen hoe pijnlijk dit soort grappen voor christenen kunnen zijn - en hoe beled..

