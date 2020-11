Wil je feiten onderscheiden van fake news? Gebruik de HALT-methode

Als je als politieman wilt weten of iets echt waar is, dan moet je vooral zoeken naar feiten die het tegendeel aantonen.

Waar vroeger het woord van een arts, een dominee, een notaris, advocaat of rechter voldoende was om zekerheid te hebben, leven we nu in een tijd waarin mondige mensen overal zelf op zoek kunnen naar de waarheid, vooral op internet. En op zich is dat een zegen.

Maar wat ik zie gebeuren, is dat de gevonden resultaten die het dichtst bij het eigen gevoel of de mening liggen, tot ultieme waarheid worden verklaard. Als daar ook nog namen van - al dan niet gerespecteerde - wetenschappers aan verbonden worden, lijkt men helemaal goed te zitten. Maar is dat ook zo?

Wat een president van een groot land aan de overkant van de grote plas als waarheid verkondigt, blijkt vaak een waarheid te zijn zoals hij die wenst. Een waarheid zoals hij die ziet, ma..

