Patiënt als leermeester over een thema dat soms genegeerd wordt alsof het ‘een fout’ is

Het gesprek over de naderende dood zal per patiënt verschillen.

We kennen elkaar pas enkele minuten, zij liggend in een ziekenhuisbed en ik zittend naast haar. ‘De dokters die straks bij me aan bed staan, zullen ongetwijfeld nieuwe behandelingen aanreiken, maar’, ze schudt haar hoofd meewarig, ‘goedbedoeld, maar overbodig. Het doet ook geen recht aan wat toch wel komen gaat.’ In het gesprek dat volgt, spreken we uitgebreid over haar ziekte, haar onvermijdelijke sterven en het stilzwijgen dat ze hierover ervaart. Aan het eind van het gesprek kijkt ze me weer doordringend aan. ‘Dank voor dit openhartige gesprek. Je bent de eerste met wie ik over mijn dood hebt kunnen praten. Het heeft me goed gedaan.’

Een inspirerende ontmoeting die me bij blijft. De patiënt die me leert dat spreken over de dood goed do..

