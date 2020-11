De Trump in ons

Trump en zijn stemmers zien we het liefst als vreemden, die het niet begrepen hebben. Als we beter kijken, blijken we veel minder van hen te verschillen dan we zouden willen. Dat is een onaangenaam, maar vruchtbaarder inzicht.

De opluchting golfde door de Westerse wereld, toen Jo Biden de verkiezingen bleek te hebben gewonnen. Het is uiteraard vooral het bevrijde gevoel dat we van president Trump af zijn. Eindelijk!

Want Trump was the perfect enemy. The man you love to hate. Daar kruipt al gauw de gedachte in: Trump is totaal anders dan wij. Die blik overheerst als we kijken naar Trump en zijn aanhang. We zien hen het liefst als vreemden, als verdwaasden, mensen van een andere planeet. Dat tijdperk willen we afsluiten.

Dat is uiteraard een aangename manier van kijken. Te aangenaam. En ook te makkelijk. Als we eerlijk in de spiegel kijken, zullen we veel meer van Trump herkennen in ons gedrag en – natuurlijk veel meer – van mensen om ons heen dan ons lief is. Tru..

