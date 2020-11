Afschalen reguliere zorg is keuze

De laatste tijd zien we wederom veel berichtgeving over het moeten afschalen van reguliere zorg door vele ziekenhuizen. Uiteraard is de druk gedeeltelijk toe te schrijven aan de huidige situatie. Maar zijn we even vergeten dat de wachtlijsten die we in Nederland in de reguliere zorg hadden al 'veel te lang' waren 'voordat' de coronacrisis begon? En zijn we even vergeten dat we de zorg alleen maar efficiënter hebben gemaakt, de bedden en de handjes aan de bedden steeds meer hebben wegbezuinigd? In Duitsland is er trouwens voldoende ruimte om een deel van onze reguliere zorg uit te voeren, ware het niet dat de zorgverzekeraars hier niet extra voor willen betalen en liever zien dat patiënten wachten met de behandeling totdat het weer relatief goedkoop kan in Nederland. Het afschalen van de reguliere zorg is geen kwestie van capaciteit, maar een van keuze. <